Dopo l' inchiesta de Il Tempo Salvini chiede l' espulsione di Hannoun | Fuori dal nostro Paese
Anche Matteo Salvini chiede l'espulsione di Mohammad Hannoun, il giordano di oltre sessant'anni sanzionato dal Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti d'America. Dopo le ultime pesantissime frasi che abbiamo sentito dalla piazza di Milano, in cui Hannoun parlava di “uccidere i collaborazionisti”, ecco che il vicepremier e volto della Lega apostrofa le esternazioni dell'uomo ritenuto vicino ad Hamas come “gravi indegne e vergognose. Fuori dal nostro Paese”. Già i parlamentari di tutto il centrodestra avevano chiesto che si provvedesse in quella direzione, ora sembra che gli unici a rimanere in silenzio siano i volti dell'opposizione, molti dei quali lo hanno anche frequentato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
