Le quattro vittorie consecutive e il primo posto in solitudine in classifica riporteranno il grande pubblico allo stadio Mazza? Dopo l’exploit del debutto col Fratta Terme (5.800 presenze), sono state sfiorati i 5mila spettatori con la Comacchiese. Numeri leggermente inferiori con Massa Lombarda e Cava Ronco, ma comunque sempre tanta roba per l’Eccellenza. La prevendita per la gara di sabato prossimo alle 15,30 contro il Russi è scattata ieri online su etes.it e presso la tabaccheria L’Angolo della Fortuna di viale Krasnodar 31. Inoltre, sarà possibile acquistare il biglietto presso il centro sportivo Fabbri domani dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo le quattro vittorie filate si attendono i 5mila allo stadio