Dopo le polemiche il leghista Centinaio si smarca dalla macchina di Majorana | Ho solo concesso la sala non condivido le teorie

«Ho concesso l’utilizzo di una sala in Senato per la presentazione di un libro sulla presunta esistenza “ macchina di Majorana “, ma questo non significa che ne condivida i contenuti o qualsiasi altra teoria che non abbia fondamenti scientifici, né sostengo eventuali richieste avanzate in conferenza stampa ». Queste sono le parole con cui, in una nota, il senatore della Lega e vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, si è difeso dalle polemiche riguardanti la conferenza stampa programmata per oggi in Sala Caduti di Nassirya, a Palazzo Madama. Centinaio, promotore dell’iniziativa, ha sostenuto di aver organizzato l’evento senza voler avanzare nessuna teoria: « Quello che circonda la figura di Majorana è un grande mistero, capisco che ci possano essere curiosità e varie ipotesi a riguardo, anche fantasiose. 🔗 Leggi su Open.online