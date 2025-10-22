Dopo il sequestro avvenuto nel Veronese richiamate e sequestrate 12 tonnellate di polpi in tutta Italia
Il 9° Centro Controllo area pesca della guardia costiera di Venezia, ha completato una massiva operazione di polizia ittica che, a seguito di un'approfondita attività di intelligence, ha portato al sequestro amministrativo di un ingente quantitativo di polpi indopacifici distribuiti sull'intero. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il piano dei carabinieri e della prefettura dopo l’ennesimo sequestro di coltelli in un istituto di Caivano Vai su Facebook
False fatturazioni, due arresti dopo il sequestro milionario - X Vai su X
Esplosione nel Veronese, stabili le condizioni dei feriti - Sono stabili le condizioni cliniche dei tre pazienti ricoverati dopo lo scoppio della casolare a Castel d'Azzano (Verona), avvenuto la notte di martedì 14 ottobre. Come scrive msn.com