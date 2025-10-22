Dopo il sequestro avvenuto nel Veronese richiamate e sequestrate 12 tonnellate di polpi in tutta Italia

Veronasera.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9° Centro Controllo area pesca della guardia costiera di Venezia, ha completato una massiva operazione di polizia ittica che, a seguito di un'approfondita attività di intelligence, ha portato al sequestro amministrativo di un ingente quantitativo di polpi indopacifici distribuiti sull'intero. 🔗 Leggi su Veronasera.it

