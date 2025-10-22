Dopo il ricovero Italiano ci prova | vuole dirigere il Bologna dall' ospedale

Dopo il ricovero di ieri per polmonite i medici hanno riscontrato: "Un lento miglioramento". Se le sue condizioni lo permetteranno sarà collegato con lo staff già contro lo Steaua. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dopo il ricovero italiano ci prova vuole dirigere il bologna dall ospedale

© Gazzetta.it - Dopo il ricovero Italiano ci prova: vuole dirigere il Bologna dall'ospedale

