Dopo il furto la presidente del Louvre si dimette | Poche videocamere Non abbiamo visto arrivare i ladri

La presidente e direttrice del Louvre Laurence des Cars ha presentato le dimissioni al Ministro della Cultura francese Rachida Dati. “Ma lei le ha rifiutate”, ha reso noto questo pomeriggio durante l'audizione in Senato a seguito del furto dei gioielli della Corona avvenuto domenica scorsa. “È una ferita profonda, che continuerà a danneggiare il Louvre”, ha affermato Laurence des Cars. “Da un certo punto di vista, gli avvertimenti che avevo lanciato sono giunti a una conclusione terribile domenica. Ma la supereremo attraverso interventi che ripristineranno la capacità del Louvre di accogliere un sempre più numeroso pubblico e di presentare le opere in modo soddisfacente e sicuro", ha proseguito. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dopo il furto la presidente del Louvre si dimette: "Poche videocamere. Non abbiamo visto arrivare i ladri"

