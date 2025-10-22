Dopo il clamoroso colpo da 88 milioni nella Galleria Apollo il museo simbolo di Parigi riapre ai visitatori Indagini ancora in corso

( a skanews) – I turisti si sono (ri)messi in fila per visitare il Louvre, che ha riaperto le porte, pochi giorni dopo lo spettacolare furto di otto gioielli della corona francese. Dopo tre giorni di chiusura, incluso il martedì di riposo settimanale, il museo più visitato al mondo è di nuovo visitabile dai turisti. Il direttore del Louvre, in silenzio da domenica, dovrebbe parlare davanti ai parlamentari francesi per spiegare come i ladri siano riusciti a rubare i gioielli della corona dal museo parigino, per un costo stimato di 88 milioni di euro. Dietro le quinte, le indagini continuano nel tentativo di catturare i quattro ladri e il loro incredibile bottino, commesso nella prestigiosa Galleria Apollo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dopo il clamoroso colpo da 88 milioni nella Galleria Apollo, il museo simbolo di Parigi riapre ai visitatori. Indagini ancora in corso

