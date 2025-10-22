Dopo Berruti Maria Elena Boschi avrebbe già un altro uomo | chi è l’avvocato Roberto Vaccarella

Metropolitanmagazine.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dagospia dopo l’annuncio della separazione tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, oggi lancia un nuovo colpo di scena. Dopo la fine dell’amore con Berruti, una storia durata cinque anni, nella vita di  Maria Elena Boschi  ci sarebbe un altro uomo: “Da almeno tre settimane, l’ex ministra delle Riforme si è molto avvicinata all’avvocato  Roberto Vaccarella. Roberto Vaccarella è il fratello di Elena Vaccarella, attuale compagna di Giovanni Malagò. In passato, l’avvocato avrebbe avuto una relazione con la giornalista  Sky  Lavinia Spingardi. Vedremo col tempo se questa notizia sarà confermata oppure smentita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

