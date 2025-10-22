Dopo Berruti Maria Elena Boschi avrebbe già un altro uomo | chi è l’avvocato Roberto Vaccarella

Dagospia dopo l’annuncio della separazione tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, oggi lancia un nuovo colpo di scena. Dopo la fine dell’amore con Berruti, una storia durata cinque anni, nella vita di Maria Elena Boschi ci sarebbe un altro uomo: “Da almeno tre settimane, l’ex ministra delle Riforme si è molto avvicinata all’avvocato Roberto Vaccarella. Roberto Vaccarella è il fratello di Elena Vaccarella, attuale compagna di Giovanni Malagò. In passato, l’avvocato avrebbe avuto una relazione con la giornalista Sky Lavinia Spingardi. Vedremo col tempo se questa notizia sarà confermata oppure smentita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Dopo Berruti, Maria Elena Boschi avrebbe già un altro uomo: chi è l’avvocato Roberto Vaccarella

Contenuti che potrebbero interessarti

Dopo le indiscrezioni arriva la conferma. Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati dopo cinque anni d'amore Vai su Facebook

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati dopo 5 anni di fidanzamento - X Vai su X

“Maria Elena Boschi si è molto avvicinata a Roberto Vaccarella, fratello di Elena, compagna di Giovanni Malagò”: l’indiscrezione di Dagospia - Secondo Dagospia, l'ex ministra si sarebbe avvicinata all'avvocato Vaccarella, fratello della compagna di Giovanni Malagò ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Maria Elena Boschi conferma la rottura con Giulio Berruti poi l’indiscrezione: “Lei frequenta un avvocato” - "Purtroppo sì": con queste parole Maria Elena Boschi ha confermato la fine della storia d'amore con Giulio Berruti ... Secondo fanpage.it

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati, spunta un nuovo flirt per l’ex ministra: ecco chi è Roberto Vaccarella - Dopo la notizia della rottura con Giulio Berruti, ci sono rumors su un possibile nuovo compagno dell'ex ministra per le Riforme ... Si legge su msn.com