Dopo Assisi anche a Napoli le visite guidate per aiutare Gaza

Napolitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuno può restare indifferente a quanto accade a Gaza, malgrado i venti di pace che si profilano con la prima parte dell'accordo di pace tra Israele e Hamas che è in una fase delicata. Che siano gesti grandi o piccoli, ognuno sente di fare la propria parte per dare il proprio aiuto, ne sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

