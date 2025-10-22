Dopo 27 anni ritorna la tassa sui passi carrai Protesta dei cittadini
Dopo 27 anni torna a Pieve di Cento la tassa sui passi carrai. L’ha deciso l’amministrazione comunale, ma la novità non è stata gradita da tanti cittadini. Tanto che il malumore aleggia sul gruppo social della cittadina e già oltre un centinaio di cittadini ha scritto le proprie rimostranze riguardo la decisione. "Per quanto mi riguarda – dice una signora che ha ricevuto l’avviso di pagamento – il mio passo carraio è davanti a un tratto di pista ciclabile. E devo verificare se devo pagare lo stesso questa tassa. Ma mi pare un altro modo che gli enti pubblici utilizzano per fare cassa". Non si fa aspettare la replica del sindaco Luca Borsari che spiega il motivo della reintroduzione della tassa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
