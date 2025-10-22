Dopo 14 anni di attesa il Bergamotto di Reggio Calabria ottiene l’Indicazione Geografica Protetta | concluso l’iter nazionale
Si chiude un percorso lungo e complesso per uno dei simboli più identitari dell’agricoltura calabrese. Con la pubblicazione del Disciplinare di produzione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 241 del 16 ottobre 2025, si conclude infatti l’iter nazionale per il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) del Bergamotto di Reggio Calabria. Un traguardo che arriva dopo 14 anni di attese, ricorsi e interruzioni burocratiche, e che ora apre la strada all’ultimo passaggio europeo. Se non verranno presentate opposizioni entro il 15 novembre, il Ministero dell’Agricoltura potrà trasmettere il fascicolo alla Commissione europea per la registrazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea entro tre mesi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
