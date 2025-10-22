Donna segregata nel furgone Il sequestro poi il massacro Arrestato per tentato omicidio
Scandicci, 22 ottobre 2025 – Sequestro di persona e tentato femminicidio. Sono le accuse a carico di un italiano di 51 anni, arrestato dai carabinieri di Scandicci. La vittima di questa efferata aggressione, una 41enne di Sesto Fiorentino, ha subito lesioni gravissime alla testa; è ricoverata a Careggi e fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo, che vive nella piana scandiccese, è stato bloccato dai militari nella zona di via delle Fonti, a bordo del suo furgone. Un passante aveva notato la particolare agitazione del conducente e insospettito aveva deciso di chiamare i carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
