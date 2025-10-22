Donna segregata nel furgone Il sequestro poi il massacro Arrestato per tentato omicidio

Lanazione.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scandicci, 22 ottobre 2025 – Sequestro di persona e tentato femminicidio. Sono le accuse a carico di un italiano di 51 anni, arrestato dai carabinieri di Scandicci. La vittima di questa efferata aggressione, una 41enne di Sesto Fiorentino, ha subito lesioni gravissime alla testa; è ricoverata a Careggi e fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo, che vive nella piana scandiccese, è stato bloccato dai militari nella zona di via delle Fonti, a bordo del suo furgone. Un passante aveva notato la particolare agitazione del conducente e insospettito aveva deciso di chiamare i carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

donna segregata nel furgone il sequestro poi il massacro arrestato per tentato omicidio

© Lanazione.it - Donna segregata nel furgone. Il sequestro, poi il massacro. Arrestato per tentato omicidio

Contenuti che potrebbero interessarti

donna segregata furgone sequestroDonna segregata nel furgone. Il sequestro, poi il massacro. Arrestato per tentato omicidio -  L’uomo, di 51 anni, è finito in manette dopo la soffiata di un passante insospettito ... lanazione.it scrive

donna segregata furgone sequestroDonna trovata sotto un cumulo di coperte, in un grosso furgone con un uomo. L'ha presa a martellate - La sindaca: "Un ringraziamento fortissimo al cittadino che ha avuto il coraggio di segna ... Segnala today.it

donna segregata furgone sequestroSequestrata e tramortita nel furgone di lui - SCANDICCI: I carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione, hanno salvato la donna e arrestato un 51enne: è accusato di tentato omicidio e sequestro di persona ... Lo riporta toscanamedianews.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Segregata Furgone Sequestro