Donna accoltellata sotto casa a Milano fermato l'ex marito della 62enne | era al Parco Nord
La polizia locale ha fermato Luigi Morcaldi al Parco Nord di Milano. Il 62enne è sospettato dell'aggressione all'ex moglie avvenuta nel quartiere di Bruzzano nella mattinata del 22 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Donna accoltellata sotto casa a Milano, fermato l’ex marito della 62enne: era al Parco Nord - Il 62enne è sospettato dell’aggressione all’ex moglie avvenuta nel quartiere di Bruzzano nella mattinata del 22 ottobre. Segnala fanpage.it
Donna accoltellata a Milano, la testimone: “Da un mese vedevamo l’ex marito appostato sotto casa sua” - Una testimone racconta: 'L'ex marito di Luciana sembrava strano, la controllava sempre. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Donna accoltellata a Milano: arrestato l’ex marito Luigi Morcaldi. Bloccato nella zona del Parco Nord - Milano, nella stessa area verde sono stati ritrovati anche lo scooter Beverly usato per la fuga e la Ford Focus che l'uomo usa abitualmente. Come scrive ilgiorno.it