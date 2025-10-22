Donna accoltellata sotto casa a Milano fermato l'ex marito della 62enne | era al Parco Nord

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia locale ha fermato Luigi Morcaldi al Parco Nord di Milano. Il 62enne è sospettato dell'aggressione all'ex moglie avvenuta nel quartiere di Bruzzano nella mattinata del 22 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

