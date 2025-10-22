Donna accoltellata per strada a Milano | si cerca l’ex marito I vicini | Appostato sotto casa sua da un mese

Una donna di 62 anni è stata aggredita in via Giuseppina Grassini a Bruzzano, nella zona nord di Milano. La vittima, Luciana Ronchi, aveva numerose ferite al collo, al torace e all’addome. È stata inseguita per una cinquantina di metri mentre l’aggressore la accoltellava. Trasportata dal 118 in codice rosso al Niguarda, intorno alle 9.50 di oggi mercoledì 22 ottobre, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico e sarebbe ancora in pericolo di vita. La donna è arrivata in arresto cardiaco ed è stata rianimata dal personale sanitario. Gli inquirenti sono alla ricerca del colpevole fuggito in scooter dopo l’aggressione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

