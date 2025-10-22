Donna accoltellata in strada dall' ex marito a Milano | è grave

Milanotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 55 anni è stata accoltellata in via Giuseppina Grassini, quartiere Bruzzano a Milano, nella mattinata di mercoledì. L'aggressione, secondo le prime informazioni sarebbe avvenuta per mano dell'ex marito, pochi minuti prima delle 10. L'uomo è fuggito.Donna accoltellata a MilanoSul. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

