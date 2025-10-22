Donna accoltellata in strada a Bruzzano è gravissima L’ex marito è in fuga

Tragedia nella periferia nord di Milano, nel quartiere di Bruzzano, dove una donna di 62 anni è stata accoltellata questa mattina in via Giuseppina Grassini. L’aggressore sarebbe il suo ex marito, attualmente ricercato dalle forze dell’ordine. Accoltellata in strada a Bruzzano, donna in gravi condizioni Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe raggiunto la donna in . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

