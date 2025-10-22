Donna accoltellata e in fin di vita a Milano l' ex marito Luigi Morcaldi arrestato dalla Polizia locale | era al parco Nord la fuga disperata in scooter

Leggo.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato preso dagli agenti della Polizia locale Luigi Morcaldi, 62 anni, sospettato del grave ferimento della ex moglie in via Grassini a Milano stamani. Si trovava nel Parco Nord. Lo. 🔗 Leggi su Leggo.it

donna accoltellata e in fin di vita a milano l ex marito luigi morcaldi arrestato dalla polizia locale era al parco nord la fuga disperata in scooter

© Leggo.it - Donna accoltellata e in fin di vita a Milano, l'ex marito Luigi Morcaldi arrestato dalla Polizia locale: era al parco Nord, la fuga disperata in scooter

News recenti che potrebbero piacerti

donna accoltellata fin vitaDonna accoltellata e in fin di vita a Milano, fermato l'ex marito dalla Polizia locale: era al parco - , 62 anni, sospettato del grave ferimento della ex moglie in via Grassini a Milano stamani. msn.com scrive

donna accoltellata fin vitaDonna accoltellata e in fin di vita a Milano, l'ex marito fermato dalla Polizia locale: era al parco Nord, la fuga disperata in scooter - E' stato preso dagli agenti della Polizia locale Luigi Morcaldi, 62 anni, sospettato del grave ferimento della ex moglie in via Grassini a Milano stamani. Lo riporta leggo.it

donna accoltellata fin vitaMilano, accoltellata dall'ex marito: Luciana Ronchi è in fin di vita, l'uomo preso in un parco - È stata inseguita per una cinquantina di metri in strada, in via Grassini a Milano, e poi accoltellata dall'ex marito al collo e al volto. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Donna Accoltellata Fin Vita