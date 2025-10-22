Donna accoltellata e in fin di vita a Milano l' ex marito Luigi Morcaldi arrestato dalla Polizia locale | era al parco Nord la fuga disperata in scooter

E' stato preso dagli agenti della Polizia locale Luigi Morcaldi, 62 anni, sospettato del grave ferimento della ex moglie in via Grassini a Milano stamani. Si trovava nel Parco Nord. Lo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Donna accoltellata e in fin di vita a Milano, l'ex marito Luigi Morcaldi arrestato dalla Polizia locale: era al parco Nord, la fuga disperata in scooter

Servizio di Francesco Perugini Un'altra donna accoltellata Milano, questa mattina sotto casa. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe l'ex marito della vittima, Luciana Ronchi, ad aver teso un agguato alla donna e ad averla accoltellata più volte anche al volt - facebook.com Vai su Facebook

#Milano, donna gravissima dopo essere stata accoltellata: si cerca l'ex marito - X Vai su X

Donna accoltellata e in fin di vita a Milano, fermato l'ex marito dalla Polizia locale: era al parco - , 62 anni, sospettato del grave ferimento della ex moglie in via Grassini a Milano stamani. msn.com scrive

Donna accoltellata e in fin di vita a Milano, l'ex marito fermato dalla Polizia locale: era al parco Nord, la fuga disperata in scooter - E' stato preso dagli agenti della Polizia locale Luigi Morcaldi, 62 anni, sospettato del grave ferimento della ex moglie in via Grassini a Milano stamani. Lo riporta leggo.it

Milano, accoltellata dall'ex marito: Luciana Ronchi è in fin di vita, l'uomo preso in un parco - È stata inseguita per una cinquantina di metri in strada, in via Grassini a Milano, e poi accoltellata dall'ex marito al collo e al volto. Scrive msn.com