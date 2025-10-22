Donna accoltellata e in fin di vita a Milano l' ex marito fermato dalla Polizia locale | era al parco

E' stato preso dagli agenti della Polizia locale Luigi M., 62 anni, sospettato del grave ferimento della ex moglie in via Grassini a Milano stamani. Si trovava nel Parco Nord. Lo riferisce. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Donna accoltellata e in fin di vita a Milano, l'ex marito fermato dalla Polizia locale: era al parco

News recenti che potrebbero piacerti

Servizio di Francesco Perugini Un'altra donna accoltellata Milano, questa mattina sotto casa. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe l'ex marito della vittima, Luciana Ronchi, ad aver teso un agguato alla donna e ad averla accoltellata più volte anche al volt - facebook.com Vai su Facebook

#Milano, donna gravissima dopo essere stata accoltellata: si cerca l'ex marito - X Vai su X

Donna accoltellata e in fin di vita a Milano, fermato l'ex marito dalla Polizia locale: era al parco - , 62 anni, sospettato del grave ferimento della ex moglie in via Grassini a Milano stamani. Si legge su leggo.it

Milano, accoltellata dall'ex marito: è in fin di vita, l'uomo preso in un parco. «Lui appostato da un mese» - È stata inseguita per una cinquantina di metri in strada, in via Grassini a Milano, e poi accoltellata dall'ex marito al collo e al volto. Lo riporta ilmessaggero.it

Milano, donna lotta per la vita dopo essere stata accoltellata al volto: caccia all'ex marito - La donna, ferita con piu' coltellate, anche al volto, e' stata trasportata in codice rosso in ospedale in c ... Si legge su affaritaliani.it