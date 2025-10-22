Donna accoltellata e in fin di vita a Milano l' ex marito fermato dalla Polizia locale | era al parco

E' stato preso dagli agenti della Polizia locale Luigi M., 62 anni, sospettato del grave ferimento della ex moglie in via Grassini a Milano stamani. Si trovava nel Parco Nord. Lo riferisce. 🔗 Leggi su Leggo.it

