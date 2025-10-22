Donna accoltellata dall' ex marito il casco indossato il pestaggio e la fuga in scooter | Era un agguato Il precedente del 2022
«È stato un agguato». È il parere degli inquirenti sul tentato femminicidio della donna di 62 anni accoltellata al viso e al collo dall'ex marito questa mattina,. 🔗 Leggi su Leggo.it
Servizio di Francesco Perugini Un'altra donna accoltellata Milano, questa mattina sotto casa. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe l'ex marito della vittima, Luciana Ronchi, ad aver teso un agguato alla donna e ad averla accoltellata più volte anche al volt - facebook.com Vai su Facebook
#Milano, donna gravissima dopo essere stata accoltellata: si cerca l'ex marito - X Vai su X
Accoltellata dall’ex marito, la vicina: “Da un mese l’ex marito si appostava nel parcheggio” - Il racconto delle confidenze ricevute dalla donna e la cronaca di un’aggressione annunciata: “Si vedeva che c’era qualcosa che non andava in lui” ... Lo riporta ilgiorno.it
Donna accoltellata dall'ex marito, è in pericolo di vita. Lui scappa in scooter dopo l'aggressione. La vicina: «Appostato da un mese sotto casa» - Una donna di 62 anni è stata accoltellata più volte, di cui almeno una al volto, questa mattina, 22 ottobre, in via Grassini, in zona Bruzzano, alla periferia nord di Milano. Riporta leggo.it
Donna accoltellata in strada dall'ex marito a Milano: è in pericolo di vita - Una donna di 55 anni è stata accoltellata in via Giuseppina Grassini, quartiere Bruzzano a Milano, nella mattinata di mercoledì. Riporta milanotoday.it