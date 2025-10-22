Donna accoltellata dall' ex marito è in pericolo di vita Lui scappa in scooter dopo l' aggressione La vicina | Appostato da un mese sotto casa

Leggo.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 62 anni è stata accoltellata più volte, di cui almeno una al volto, questa mattina, 22 ottobre, in via Grassini, in zona Bruzzano, alla periferia nord di Milano. La. 🔗 Leggi su Leggo.it

donna accoltellata dall ex marito 232 in pericolo di vita lui scappa in scooter dopo l aggressione la vicina appostato da un mese sotto casa

© Leggo.it - Donna accoltellata dall'ex marito, è in pericolo di vita. Lui scappa in scooter dopo l'aggressione. La vicina: «Appostato da un mese sotto casa»

Leggi anche questi approfondimenti

donna accoltellata dall exDonna accoltellata dall'ex marito, è in pericolo di vita. Lui scappa in scooter dopo l'aggressione. La vicina: «Appostato da un mese sotto casa» - Una donna di 62 anni è stata accoltellata più volte, di cui almeno una al volto, questa mattina, 22 ottobre, in via Grassini, in zona Bruzzano, alla periferia nord di Milano. Da leggo.it

donna accoltellata dall exDonna accoltellata a Milano: si cerca l’ex marito - Una donna è stata accoltellata dall'ex marito nella mattinata del 22 ottobre a Milano, in via Giuseppina Grassini, a poca distanza dalla propria abitazione. Riporta msn.com

donna accoltellata dall exDonna accoltellata in strada dall'ex marito a Milano: è in pericolo di vita - Una donna di 55 anni è stata accoltellata in via Giuseppina Grassini, quartiere Bruzzano a Milano, nella mattinata di mercoledì. Lo riporta milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Accoltellata Dall Ex