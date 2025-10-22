Donna accoltellata anche al volto è in pericolo di vita Caccia all' aggressore in fuga su uno scooter | l' ex marito non si trova

Una donna di 55 anni è stata accoltellata più volte, di cui almeno una al volto, questa mattina, 22 ottobre, in via Grassini, in zona Bruzzano, alla periferia nord di Milano. La. 🔗 Leggi su Leggo.it

