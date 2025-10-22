Donna accoltellata al viso in via Grassini a Milano ricoverata in gravi condizioni | aggressore in fuga

Una donna di 55 anni è stata accoltellata al volto a Milano, in via Grassini: l'uomo che l'ha aggredita si è dato alla fuga dopo l'accoltellamento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Donna accoltellata al viso in via Grassini a Milano, ricoverata in gravi condizioni: aggressore in fuga

Altri contenuti sullo stesso argomento

Bologna, donna accoltellata dall'ex muore dopo tre mesi di agonia: accusa ora è omicidio #bologna #femminicidio #19ottobre - X Vai su X

La donna è stata accoltellata almeno 24 volte nel suo appartamento, dove Soncin ha fatto irruzione usando una copia delle chiavi preparata settimane fa - facebook.com Vai su Facebook

Milano, accoltellata al volto donna di 55 anni: è gravissima in ospedale. Si cerca l'ex marito - La vittima avrebbe diverse ferite, molte all’altezza del viso, provocate probabilmente da un coltello. Si legge su milano.corriere.it

Donna accoltellata a Bruzzano: è gravissima. È caccia all’aggressore fuggito in motorino - È successo in via Grassini, dove la 55enne risiede in un palazzo popolare. Secondo ilgiorno.it

Milano, donna di 55 anni accoltellata al volto: è gravissima in ospedale. Si cerca l'ex marito - L’ex marito della donna è stato visto allontanarsi in scooter ... Riporta msn.com