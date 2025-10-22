Donna accoltellata al viso in via Grassin a Milano ricoverata in gravi condizioni | aggressore in fuga

Una donna di 55 anni è stata accoltellata al volto a Milano, in via Grassin: l'uomo che l'ha aggredita si è dato alla fuga dopo l'accoltellamento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Donna accoltellata al viso in via Grassin a Milano, ricoverata in gravi condizioni: aggressore in fuga

