Donna accoltellata a Milano | si cerca l’ex marito
Una donna è stata accoltellata nella mattinata del 22 ottobre a Milano, in via Giuseppina Grassini, a poca distanza dalla propria abitazione. I vigili l’hanno trovata riversa in strada, con profonde ferite al volto e al corpo, causate da diversi fendenti che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati inferti dall’ex marito, poi fuggito a bordo di un motorino. L’aggressione è avvenuta poco prima delle 10 e la vittima è stata soccorsa dal personale del 118, intervenuto con ambulanza e auto medica, quindi trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove si trova in sala operatoria. Le sue condizioni sono gravissime e la prognosi resta riservata. 🔗 Leggi su Lettera43.it
