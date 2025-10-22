Donna accoltellata a Milano la vicina | Ex marito da un mese appostato sotto casa

Lapresse.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Io ho sentito un urlo, mi sono affacciata e c’era una ragazza qui che mi ha detto ‘quanto l’hanno picchiata! C’è tanto sangue, le hanno fatto male'”. Così ai cronisti Antonietta, una vicina di casa della donna accoltellata a Milano davanti all’ingresso della sua abitazione in via Giuseppina Grassini. “Mi ha detto che l’ha massacrata di botte, lei non ha visto che aveva un coltello in mano, mi ha detto solo che l’ha massacrata di botte. L’uomo è fuggito in motorino, ma non ha visto il viso, aveva un casco, era tutto coperto”, ha aggiunto. “L’ex marito si vedeva che non era normale. Poi è da un mese che praticamente io lo vedevo sempre lì appostato, che guardava di qua. 🔗 Leggi su Lapresse.it

donna accoltellata a milano la vicina ex marito da un mese appostato sotto casa

© Lapresse.it - Donna accoltellata a Milano, la vicina: “Ex marito da un mese appostato sotto casa”

