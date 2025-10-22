Donna accoltellata a Milano la vicina | Ex marito da un mese appostato sotto casa

“Io ho sentito un urlo, mi sono affacciata e c’era una ragazza qui che mi ha detto ‘quanto l’hanno picchiata! C’è tanto sangue, le hanno fatto male'”. Così ai cronisti Antonietta, una vicina di casa della donna accoltellata a Milano davanti all’ingresso della sua abitazione in via Giuseppina Grassini. “Mi ha detto che l’ha massacrata di botte, lei non ha visto che aveva un coltello in mano, mi ha detto solo che l’ha massacrata di botte. L’uomo è fuggito in motorino, ma non ha visto il viso, aveva un casco, era tutto coperto”, ha aggiunto. “L’ex marito si vedeva che non era normale. Poi è da un mese che praticamente io lo vedevo sempre lì appostato, che guardava di qua. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Donna accoltellata a Milano, la vicina: “Ex marito da un mese appostato sotto casa”

Contenuti che potrebbero interessarti

Servizio di Francesco Perugini Un'altra donna accoltellata Milano, questa mattina sotto casa. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe l'ex marito della vittima, Luciana Ronchi, ad aver teso un agguato alla donna e ad averla accoltellata più volte anche al volt Vai su Facebook

#Milano, donna gravissima dopo essere stata accoltellata: si cerca l'ex marito - X Vai su X

Milano, accoltellata dall'ex marito in strada: è in fin di vita. L'uomo in fuga, la separazione 3 anni fa. Una vicina: «Lui appostato da un mese» - È stata inseguita per una cinquantina di metri sotto casa, in via Grassini a Milano, e poi accoltellata dall'ex marito al collo e al volto. Secondo ilmessaggero.it

Una vicina della donna accoltellata a Milano: «L'ex marito da un mese era appostato sotto casa e la controllava» - (LaPresse) «Io ho sentito un urlo, mi sono affacciata e c'era una ragazza qui che mi ha detto 'quanto l'hanno picchiata! Come scrive msn.com

Accoltellata dall'ex marito. La vicina: «Si appostava sotto casa da un mese, è uno stalker» VIDEO - «Io ho sentito un urlo, mi sono affacciata e c'era una ragazza qui che mi ha detto "Quanto l'hanno picchiata! ilgazzettino.it scrive