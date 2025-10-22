Donna accoltellata a Milano la testimone | Da un mese vedevamo l’ex marito appostato sotto casa sua
“L’ex marito si vedeva che non era normale. Poi è da un mese che praticamente io lo vedevo sempre lì appostato, che guardava di qua. E mi sono chiesta, ma la sta stalkerizzando? Era da un mese che lo vedevo che la controllava ” Così ai cronisti Antonietta, una vicina di casa di Luciana Ronchi, la donna di 52 anni accoltellata a Milano davanti all’ingresso della sua abitazione in via Giuseppina Grassini 5. “Lei si è lasciata col marito perché non andavano d’accordo. Non stavano insieme da qualche anno, da tre anni. Però lei non ne poteva più e è riuscita, basta, l’ha lasciato “, ha spiegato. Mi ha raccontato delle sue problematiche con l’ex marito che non andavano d’accordo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
