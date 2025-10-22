Milano, 22 ottobre 2025 – Una donna italiana di 52 anni è stata accoltellata poco prima delle 10 di oggi, mercoledì 22 ottobre in via Grassini, in zona Bruzzano. Stando a quanto risulta al momento, è stata colpita più volte, anche al volto: è stata soccorsa dai sanitari di Areu con ambulanza e automedica e portata in ospedale. Pamela Genini, la mamma ascoltata dai pm. Dall’attacco alle amiche alla proposta di matrimonio di Gianluca Soncin Al momento le sue condizioni sono ritenute molto gravi. Secondo le prime informazioni, sarebbe stata ferita da un uomo, che poi, hanno riferito alcuni testimoni, si è allontanato in sella a un motorino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Donna accoltellata a Milano: è gravissima. In fuga l'aggressore sullo scooter, si cerca l'ex marito