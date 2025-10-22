Donna accoltellata a Milano | arrestato l’ex marito Luigi Morcaldi Bloccato nella zona del Parco Nord
Milano, 22 ottobre 2025 – Luigi Morcaldi, 64 anni, il presunto aggressore dell'ex moglie L.R., è stato bloccato e arrestato dagli agenti della polizia locale poco prima delle 18 di mercoledì 22 ottobre nella zona del Parco Nord. Stando alle prime informazioni, nella stessa area verde sono stati ritrovati anche lo scooter Beverly usato per la fuga dopo il raid in via Grassin i e la Ford Focus che l'uomo usa abitualmente (seppur non intestata a lui). La caccia all'uomo si è conclusa così dopo otto ore ad alta tensione. Nel frattempo, in ospedale la donna di 62 anni sta lottando per sopravvivere, sottoposta a un delicato intervento chirurgico andato avanti per ore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
