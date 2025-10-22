Donna accoltellata a Bruzzano | è gravissima È caccia all’aggressore fuggito in motorino
Milano, 22 ottobre 2025 – Una donna italiana di 55 ann i è stata accoltellata poco prima delle 10 di martedì 22 ottobre in via Grassini, in zona Bruzzano. Stando a quanto risulta al momento, è stata colpita più volte, anche al volto: è stata soccorsa dai sanitari di Areu con ambulanza e automedica e portata in ospedale. Pamela Genini, la mamma ascoltata dai pm. Dall’attacco alle amiche alla proposta di matrimonio di Gianluca Soncin Al momento le sue condizioni sono ritenute molto gravi. Secondo le prime informazioni, sarebbe stata ferita da un uomo, che poi, hanno riferito alcuni testimoni, si è allontanato in sella a un motorino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Bologna, donna accoltellata dall'ex muore dopo tre mesi di agonia: accusa ora è omicidio #bologna #femminicidio #19ottobre - X Vai su X
La donna è stata accoltellata almeno 24 volte nel suo appartamento, dove Soncin ha fatto irruzione usando una copia delle chiavi preparata settimane fa - facebook.com Vai su Facebook
Marostica, donna accoltellata dall’ex/ La mamma: “E’ una bestia, le ferite al viso non guariranno mai” - La Vita in Diretta è tornata sul giallo di Marostica, ascoltando la mamma della donna accoltellata dall'ex marito, nonché la sua salvatrice Torna sul giallo di Marostica il talk di Rai Uno, La Vita in ... Segnala ilsussidiario.net
Giovane donna accoltellata alla festa patronale di Boffalora: coperta di sangue, chiede aiuto a una bancarella - Milano – Un episodio di violenza ha turbato la domenica mattina a Boffalora sopra Ticino, nel Milanese, dove una donna di 35 anni è stata accoltellata (non è noto con quale arma). Secondo ilgiorno.it