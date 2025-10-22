Donizetti off il teatro si apre alla città | tra concerti e incontri spunta il brunch

Ecodibergamo.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL CALENDARIO. Presentate le iniziative collaterali al Festival Do. Dalle visite guidate alle conferenze sulle opere, dagli spettacoli per scuole e famiglie alle anteprime under 30, tanti appuntamenti dal 25 ottobre al 30 novembre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

donizetti off il teatro si apre alla citt224 tra concerti e incontri spunta il brunch

© Ecodibergamo.it - «Donizetti off», il teatro si apre alla città: tra concerti e incontri spunta il brunch

Altri contenuti sullo stesso argomento

donizetti off teatro apre«Donizetti off», il teatro si apre alla città: tra concerti e incontri spunta il brunch - Dalle visite guidate alle conferenze sulle opere, dagli spettacoli per scuole e famiglie alle anteprime under 30 ... Secondo ecodibergamo.it

donizetti off teatro apreMostre, concerti, colazioni e brunch: “Con Donizetti Off il teatro coinvolge la città” - Il Donizetti Opera 2025 non si limita alle grandi produzioni in palcoscenico, ma propone un "festival nel festival" con un ricco programma di appuntamenti per ogni età. Come scrive bergamonews.it

donizetti off teatro apreDonizetti Off, oltre i confino dell'opera: libri, feste e brunch - Berta (Fondazione Donizetti): «Eventi collaterali per diffondere la cultura musicale e teatrale in tutte le sue forme». bergamo.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Donizetti Off Teatro Apre