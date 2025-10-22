Donizetti off il teatro si apre alla città | tra concerti e incontri spunta il brunch
IL CALENDARIO. Presentate le iniziative collaterali al Festival Do. Dalle visite guidate alle conferenze sulle opere, dagli spettacoli per scuole e famiglie alle anteprime under 30, tanti appuntamenti dal 25 ottobre al 30 novembre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sabato 18 ottobre oltre cento insegnanti di ogni ordine e grado hanno partecipato alla giornata di formazione organizzata dalla Fondazione Teatro Donizetti. Nel pomeriggio, spazio anche alla Donizetti Academy, il nuovo progetto che intreccia arte, teatro e Vai su Facebook
«Donizetti off», il teatro si apre alla città: tra concerti e incontri spunta il brunch - Dalle visite guidate alle conferenze sulle opere, dagli spettacoli per scuole e famiglie alle anteprime under 30 ... Secondo ecodibergamo.it
Mostre, concerti, colazioni e brunch: “Con Donizetti Off il teatro coinvolge la città” - Il Donizetti Opera 2025 non si limita alle grandi produzioni in palcoscenico, ma propone un "festival nel festival" con un ricco programma di appuntamenti per ogni età. Come scrive bergamonews.it
Donizetti Off, oltre i confino dell'opera: libri, feste e brunch - Berta (Fondazione Donizetti): «Eventi collaterali per diffondere la cultura musicale e teatrale in tutte le sue forme». bergamo.corriere.it scrive