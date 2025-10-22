Donald accusa Hamas ma teme Bibi

Donald Trump sta imparando strada facendo quanto fragili siano i tentativi di pace in Medioriente. Dopo la trionfale accoglienza alla Knesset e la "storica" firma dell'accordo per Gaza a Sharm el Sheikh, i nuovi scontri di domenica nella Striscia hanno fatto temere al presidente Usa che il suo capolavoro diplomatico possa avere vita breve. Se pubblicamente Trump ha puntato il dito contro Hamas, minacciandone "l'annientamento" se non rispetterà il cessate il fuoco e si rifiuterà di consegnare le armi, a preoccuparlo privatamente è l'altra metà dell'equazione: Benjamin Netanyahu. È il New York Times a rivelare che per ora, il presidente ritiene che i leader di Hamas siano disposti a proseguire i negoziati in buona fede e che l'attacco ai soldati israeliani sia stato condotto da una frangia marginale del gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

