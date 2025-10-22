Domenica in bilico | il weekend turco di Canale 5 cambia faccia di nuovo

Non c’è pace per il pubblico del “weekend turco” di Canale 5. Dopo settimane di spostamenti, tagli e variazioni di durata, anche la programmazione domenicale delle soap turche è finita nel mirino dei cambi di palinsesto. Secondo le ultime indiscrezioni, la rete starebbe valutando di eliminare la fascia dedicata alle soap la domenica pomeriggio, sostituendola con contenuti di intrattenimento e speciali di informazione. Un’altra mossa che rischia di scontentare i fan e di riscrivere ancora una volta la formula del pomeriggio Mediaset. L’ipotesi più probabile è che La forza di una donna e Forbidden Fruit non vadano in onda la prossima domenica, per lasciare spazio a un talk d’attualità e a una lunga anteprima di Verissimo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it