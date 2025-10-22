Domenica 26 ottobre il flash mob dedicato alla lettura

Un appuntamento dedicato alla lettura condivisa, al silenzio e alla memoria di uno dei più amati scrittori italiani. Domenica 26 ottobre 2025, alle ore 10.30, la terrazza del Centro Famiglie di Valenzano (ex casa del custode, via Muraglie n.30) ospiterà la “Silent Reading Breakfast”, un originale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Domenica 26 ottobre i biancorossi andranno a sfidare la squadra di mister Roselli. Si spera nel recupero di Bertoni per la difesaLEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/10/varese-verso-la-sfida-alla-capolista-vado-squalifica-per-capitan-bruzzone-rebus-dif - facebook.com Vai su Facebook

La notte nel cuore torna il 26 ottobre: Melek di fronte a un bivio, chi sceglierà? - Ecco le anticipazioni de La notte nel cuore: cosa accadrà il 26 ottobre 2025? Si legge su ultimenotizieflash.com

Domenica 26 ottobre ritorna l’ora solare: un’ora in più di sonno ma cresce lo scetticismo sull’utilità - La notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 segnerà il ritorno dell'ora solare in Italia, con le lancette degli orologi che si sposteranno indietro di sessanta minuti alle tre del mattino. Si legge su orizzontescuola.it

TV e Rete: Gli ultimi 500 dell’anno tra Austria, Svizzera e… Giappone (20-26 ottobre) - Tennis e TV | Grandi appuntamenti indoor a Vienna e Basilea, a Tokyo il WTA che chiude lo swing asiatico ... Da ubitennis.com