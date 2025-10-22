Domenica 26 ottobre a San Lazzaro ultima tappa di Quartieri in Festa
Domenica 26 ottobre il Quartiere San Lazzaro ospiterà l’ultimo appuntamento dell’edizione autunnale di “Quartieri in Festa”, la rassegna promossa dal Comune di Parma per valorizzare il protagonismo delle comunità locali attraverso eventi diffusi nei quartieri cittadini. Dalle 10 alle 19, via. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
? Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, le lancette dell’orologio torneranno indietro di un’ora. L’arrivederci all’ora legale segna l’ingresso ufficiale nell’ora solare, ma secondo vari esperti questa abitudine stagionale è ormai anacronistica, oltre che - facebook.com Vai su Facebook
#Report torna domenica 26 ottobre dalle 20.30 su #Rai3. Parleremo di cosa si nasconde dietro la distruzione di Gaza e l'evacuazione di un popolo dopo averlo massacrato. Torneremo, poi, a parlare delle stragi di mafia e del ruolo della destra eversiva. - X Vai su X
Palio di Legnano, domenica 26 ottobre l’investitura del Gran Maestro Alessandro Airoldi: la solenne cerimonia si terrà in Basilica di San Magno - Un appuntamento di grande valore simbolico e identitario attende il mondo del Palio. Scrive sportlegnano.it
Legnano celebra i 50 anni di Caritas Ambrosiana domenica 26 ottobre: una giornata di festa, memoria e solidarietà - com) Legnano, 21 ottobre 2025 – Il programma prevede la Messa in San Magno, una mostra storica sull’attività della Caritas, una di disegni dei bambini delle famiglie seguite dall’assoc ... Da mi-lorenteggio.com
Il San Carlo nel centro storico di Potenza per l'Ottobre Rosa - Proseguono le iniziative promosse dall'Azienda ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza in occasione dell'"Ottobre Rosa", il mese dedicato alla prevenzione e alla salute delle donne, con un open day ... Riporta ansa.it