Domenica 26 ottobre a San Lazzaro ultima tappa di Quartieri in Festa

Parmatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 ottobre il Quartiere San Lazzaro ospiterà l’ultimo appuntamento dell’edizione autunnale di “Quartieri in Festa”, la rassegna promossa dal Comune di Parma per valorizzare il protagonismo delle comunità locali attraverso eventi diffusi nei quartieri cittadini. Dalle 10 alle 19, via. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

domenica 26 ottobre sanPalio di Legnano, domenica 26 ottobre l’investitura del Gran Maestro Alessandro Airoldi: la solenne cerimonia si terrà in Basilica di San Magno - Un appuntamento di grande valore simbolico e identitario attende il mondo del Palio. Scrive sportlegnano.it

Legnano celebra i 50 anni di Caritas Ambrosiana domenica 26 ottobre: una giornata di festa, memoria e solidarietà - com) Legnano, 21 ottobre 2025 – Il programma prevede la Messa in San Magno, una mostra storica sull’attività della Caritas, una di disegni dei bambini delle famiglie seguite dall’assoc ... Da mi-lorenteggio.com

domenica 26 ottobre sanIl San Carlo nel centro storico di Potenza per l'Ottobre Rosa - Proseguono le iniziative promosse dall'Azienda ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza in occasione dell'"Ottobre Rosa", il mese dedicato alla prevenzione e alla salute delle donne, con un open day ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Domenica 26 Ottobre San