Dolce Sentire la notte più buia di San Francesco diventa teatro | al Lyrick lo spettacolo dei ragazzi del Serafico

Perugiatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottocento anni fa Francesco d’Assisi dettava a frate Leone una delle preghiere più alte della spiritualità cristiana. Ma cosa lo spinse a scrivere il Cantico delle Creature? Da questa domanda nasce 'Dolce Sentire', lo spettacolo che venerdì 24 ottobre alle 21 andrà in scena al Teatro Lyrick di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

dolce sentire notte pi249"Dolce Sentire", la notte più buia di San Francesco diventa teatro: al Lyrick lo spettacolo dei ragazzi del Serafico - Trentaquattro ragazzi con disabilità portano in scena le origini del Cantico: uno spettacolo corale nato da un laboratorio teatrale. Scrive perugiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Dolce Sentire Notte Pi249