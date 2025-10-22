Docenti neoimmessi 2025 | guida ai primi adempimenti

I docenti neoimmessi in ruolo 202526 iniziano il loro percorso con i primi adempimenti formativi. In attesa della nota ufficiale del Ministero (MIM), l'USR Umbria ha già indicato le scadenze operative. Queste includono l'individuazione dei docenti tutor, la stesura del bilancio di competenze iniziale (entro il 31 ottobre) e la definizione del patto per lo sviluppo professionale. Questi passaggi sono fondamentali per l'anno di prova e formazione.La nomina del docente tutorUna figura centrale nell'anno di prova è il docente tutor, designato formalmente dal Dirigente Scolastico. Questa scelta non è arbitraria; avviene infatti sentito il parere del collegio docenti, garantendo un processo condiviso e trasparente. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

