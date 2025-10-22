Dobbiamo buttarlo sotto al bus Vive a scrocco e passa il tempo giocando ai videogiochi per anni non ha pagato neanche la bolletta dell’acqua | il principe Andrea sempre più nella bufera
Il salto da Buckingham Palace a Westminster è di pochi chilometri, ma è ancora più breve oggi, quando si parla del caso scottante del principe Andrea. Il fratello del re, coinvolto nello scandalo dall’amico pedofilo americano Jeffrey Epstein e oggi protagonista dell’ultimo libro biografico di Virginia Giuffrè non sta trascinando all’inferno solo la famiglia reale, ma sta infiammando il parlamento britannico. Il primo ministro Keir Starmer è sotto pressione affinché si intervenga perché giustizia sia fatta. Andrea deve rinunciare a tutti i suoi privilegi e soprattutto deve lasciare la sua residenza di trenta camere al Royal Lodge. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
