DJ Ahmet | recensione del film di Georgi M Unkovski

DJ Ahmet è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival 2025 nel concorso World Cinema Dramatic. Questo primo film diretto dal regista macedone Georgi M. Unkovski ha segnato il suo ritorno a Park City, dopo la sua partecipazione con il cortometraggio Sticker del 2020 e anche la conferma del suo talento. Il suo lungometraggio infatti si è aggiudicato al Sundance ben due premi: il Premio del pubblico World Cinema Dramatic e il Premio speciale della giuria per la visione creativa World Cinema Dramatic. La trama di DJ Ahmet. Ahmet, l’esordiente Arif Jakup, è un quindicenne contemporaneo ma di un remoto villaggio nella Macedonia del Nord, che trova rifugio nelle canzoni mentre si occupa del gregge di pecore di suo padre, Aksel Mehmet, un uomo duro, semplice e tradizionalista. 🔗 Leggi su Cinefilos.it