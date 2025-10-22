Divieto ignorato | arrestato sotto casa dell' ex compagna

Latinatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non poteva avvicinarsi alla ex compagna dopo essere stato denunciato per maltrattamenti. Ma l'uomo, un cittadino di nazionalità marocchina di 52 anni residente a Maenza e già noto alle forze di polizia, è stato sorpreso a violare il divieto che gli era stato imposto.I carabinieri della sezione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

