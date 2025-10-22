Divieti in via Regina Elena e piazza Primo Maggio per il rifacimento della segnaletica stradale
Lavori di rifacimento della segnaletica stradale in via Regina Elena e piazza Primo Maggio a Pescara.Per consentire il regolare svolgimento dell'intervento è stata emanata un'ordinanza dirigenziale che regolamenta la viabilità.
