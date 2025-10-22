Diversity Media Research Report conferenza Aurora Ramazzotti conduttrice | sono onorata di essere stata scelta
Conferenza Diversity Media Research Report, Aurora Ramazzotti conduttrice insieme a Guglielmo Scilla e Pierluca Mariti: diversità, abbattimento degli stereotipi tra C’è ancora domani, Bohemian Rhapsody e Skam 6. A dieci anni dalla nascita dei Diversity Media Awards, il nuovo Diversity Media Research Report 2025 fotografa l’evoluzione della rappresentazione della diversità nei media italiani. Monica Lucarelli e Marina Cuollo riflettono sul potere delle parole e delle immagini nel decostruire stereotipi. Film e serie diventano strumenti di cambiamento emotivo e culturale e tra i titoli nominati ai Diversity Media Awards troviamo C’è ancora domani e Bohemian Rhapsody. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Media e diversità, il report: “Cresce la consapevolezza. Telegiornali inadeguati e fuorvianti, promosse le serie tv straniere” - Negli ultimi dieci anni la conversazione pubblica italiana sui temi della diversità e dell’inclusività (Diversity&Inclusion) si è fatta più intensa: per 62% della popolazione, infatti, se ne parla di ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Diversity media awards, la conferenza stampa sul report sulla rappresentazione dei temi di genere, disabilità ed etnia nei media: la diretta - Si tiene a Milano la conferenza stampa sui Diversity Media Awards e il Diversity Media Report del 2024, la ricerca annuale sulla rappresentazione dei temi di genere e identità di genere, età, ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
