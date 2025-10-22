Conferenza Diversity Media Research Report, Aurora Ramazzotti conduttrice insieme a Guglielmo Scilla e Pierluca Mariti: diversità, abbattimento degli stereotipi tra C’è ancora domani, Bohemian Rhapsody e Skam 6. A dieci anni dalla nascita dei Diversity Media Awards, il nuovo Diversity Media Research Report 2025 fotografa l’evoluzione della rappresentazione della diversità nei media italiani. Monica Lucarelli e Marina Cuollo riflettono sul potere delle parole e delle immagini nel decostruire stereotipi. Film e serie diventano strumenti di cambiamento emotivo e culturale e tra i titoli nominati ai Diversity Media Awards troviamo C’è ancora domani e Bohemian Rhapsody. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Diversity Media Research Report conferenza, Aurora Ramazzotti conduttrice: sono onorata di essere stata scelta