Distruggi afferra e fondi così i ladri del Louvre potrebbero aver già piazzato i gioielli

Roma, 22 ottobre 2025 – La ferita aperta dal rocambolesco furto al Louvre resta aperta in Francia, tra incredulità e polemica. Mentre è corsa contro il tempo per cercare di individuare i quattro ladri in fuga da domenica e recuperare anche gli otto gioielli portati via, tra cui la tiara di Eugenia che contiene quasi duemila diamanti. Nessuna pista viene esclusa, ma a questo punto, secondo la procura di Parigi, tutte le prove puntano alla criminalità organizzata e non all'ingerenza straniera. Lo schema “distruggi, afferra e fondi”. Intanto emergono le prime ipotesi sui possibili mercati di destinazione della preziosa refurtiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

