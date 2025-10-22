Distretto delle calzature La fiera made in Marche | Manifattura in vetrina

Al Fermo Forum, oggi (ore 11), si alzerà il sipario sulla prima edizione di Abc Fashion Event. È la nuova fiera degli accessori per borse e calzature, e l’obiettivo è di farla diventare un punto di riferimento importante per operatori, buyer, distributori, che già al debutto arriveranno da tutta Italia. Gli spazi espositivi sono tutti esauriti a conferma di un rinnovato interesse per il settore. Infatti, sono settanta le aziende partecipanti, rappresentate principalmente da espositori marchigiani, ma con una quota proveniente anche da fuori dei confini regionali (Toscana, Puglia, Lombardia, Veneto e Campania). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

