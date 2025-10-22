Distefano 23 anni | il più giovane agente nel registro FIGC

22 ott 2025

Giuseppe Vito Distefano, classe 2002 e laureando Luiss, è il più giovane agente sportivo registrato nella Sezione Agenti Sportivi del Registro Federale FIGC. Un traguardo che marca un primato nel panorama nazionale della rappresentanza, coronato dalle abilitazioni e dalle iscrizioni conseguite nel 2025, a testimonianza di un percorso conforme e dalla validità permanente. Il primato . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

