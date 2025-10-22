Disservizi Fastweb in tutta Italia | segnalazioni anche per altri gestori

Corrieretoscano.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata difficile per molti utenti italiani: da nord a sud, si registrano disservizi diffusi alla rete internet, con rallentamenti, cadute di connessione e difficoltà di accesso ai principali servizi online. Le segnalazioni sono aumentate rapidamente sui portali di monitoraggio come Downdetector, dove compaiono i nomi dei maggiori operatori di telefonia e banda larga. Le problematiche interessano Fastweb, Tim, Vodafone, Windtre, Iliad: chi più, chi meno, tutti i gestori telefonici sono stati interessati da disservizi alla rete internet a partire dalle 10 del mattino. In alcune zone, gli utenti lamentano anche malfunzionamenti dei servizi di home banking e piattaforme di streaming. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

disservizi fastweb tutta italiaFastweb in down: segnalati disservizi in tutta Italia. Che sta succedendo? - A partire dalle 10:20 di oggi, martedì 22 ottobre, la rete Fastweb + Vodafone ha smesso di funzionare in gran parte d’Italia. Lo riporta libero.it

disservizi fastweb tutta italiaFastweb down, rete internet fissa e mobile offline in tutta Italia per alcune ore: la mappa dei disservizi. Cosa è successo - Fastweb informa che il disservizio che ha interessato la rete fissa mercoledì 10 ottobre 2025 è stato risolto. leggo.it scrive

disservizi fastweb tutta italiaFastweb down oggi 22 ottobre 2025, segnalati disservizi in tutta Italia. L’azienda conferma: “I tecnici sono a lavoro” - Fastweb è down dalla mattinata di oggi, mercoledì 22 ottobre 2025: numerosi disservizi, infatti, sono stati segnalati in tutta Italia, così come conferma anche il sito specializzato Downdetector. Scrive tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Disservizi Fastweb Tutta Italia