Disservizi alla rete Fastweb+Vodafone | blackout del Wi-Fi fisso in tutta Italia

Mattinata difficile per gli utenti Fastweb+Vodafone. Dalle prime ore di oggi, la rete Wi-Fi fissa dell’operatore risulta non disponibile in numerose città italiane, da Milano a Roma, da Genova a Bari. Contattata da Italian Tech, l’azienda ha confermato il problema: «È in corso un disservizio temporaneo su rete fissa. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile». Secondo i dati del portale Downdetector.it, le segnalazioni hanno superato quota 35.000 in poche ore, concentrate intorno alle 10 del mattino. Al momento, la società non ha fornito indicazioni sulla natura del guasto né sui tempi di risoluzione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Disservizi alla rete Fastweb+Vodafone: blackout del Wi-Fi fisso in tutta Italia

