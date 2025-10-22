Disordini dopo Crotone-Catania Daspo per 8 tifosi etnei
Il questore di Crotone, Renato Panvino, ha emesso otto provvedimenti di Daspo a carico di altrettanti tifosi del Catania, in relazione all’incontro di calcio Crotone-Catania, valevole per il torneo di Coppa Italia Serie C, disputata il 17 agosto scorso allo stadio «E. Scida» di Crotone. Al termine della partita, all’interno della curva loro assegnata, alcuni tifosi etnei, che contestavano la. 🔗 Leggi su Feedpress.me
