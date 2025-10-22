Discriminazione ITP nelle GPS | la UIL Scuola fa ricorso

La UIL Scuola RUA ha presentato un reclamo ufficiale al Comitato Europeo dei Diritti Sociali contro la palese discriminazione dei docenti ITP nelle GPS sostegno. L'Ordinanza 882024 assegna loro punteggi nettamente inferiori ai colleghi, pur con identici titoli.Discriminazione nei punteggi GPS sostegno: la UIL Scuola RUA sostiene gli ITP presso il Comitato Europeo dei Diritti SocialiPresentato ufficialmente il reclamo a Strasburgo, D’Aprile: “Non chiediamo privilegi ma coerenza: a parità di titolo, corrisponda parità di trattamento.”La UIL Scuola Rua, rappresentata dall'avvocato Domenico Naso, insieme agli avvocati Bonetti e Delia, a sostegno dei legittimi diritti dei docenti Insegnanti Tecnico-Pratici (ITP), ha presentato un reclamo ufficiale al Comitato Europeo dei Diritti Sociali di Strasburgo contro lo Stato italiano e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

