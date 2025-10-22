Discoteche un settore da 2 miliardi di euro di fatturato | a Firenze un convegno sul futuro della notte italiana tra sicurezza legalità e innovazione

Le discoteche italiane generano circa 500 milioni di euro di ricavi diretti e 1,5 miliardi di indotto. Nel 2024 sono state registrate 34 milioni di presenze e più di 200.000 spettacoli. In Italia attivi 2.500 locali da ballo, con oltre 50.000 addetti diretti La notte italiana unisce cultura,.

