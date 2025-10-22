Disastro Napoli peggior sconfitta della storia in Europa
Il 6-2 subito in casa del PSV non è solo una sconfitta, è una ferita che si incide a fuoco nella storia del Napoli. La notte di Eindhoven, iniziata con l’illusione del gol di McTominay, si è trasformata in un incubo che riscrive in negativo i libri dei record del club. Quello che si è consumato al Philips Stadion non è stato un incidente di percorso, ma una disfatta storica, la più grave di sempre per gli azzurri in Europa. La Peggiore sconfitta europea storia Napoli: Superato il Record del 1968. A certificarlo sono i dati impietosi raccolti da Opta. Fino a ieri sera, la peggiore battuta d’arresto del Napoli in campo continentale risaliva a più di cinquant’anni fa: un 5-0 subito in Coppa delle Fiere contro gli scozzesi dell’Hibernian nella stagione 196768. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Calcio - Disastro Napoli in #ChampionsLeague - azzurri travolti 6-2 dal #PSVEindhoven Conte “Dobbiamo ritrovare alchimia,sarà’ un’annata complessa lo ripeto e i napoletani non devono essere presi per il…” #SportNews #PsvNapoli #UefaChampionsLea - facebook.com Vai su Facebook
Disastro Circum: treno per Sorrento sovraffollato, pendolari in piedi sui sedili. E volano schiaffi - X Vai su X
PSV-Napoli 6-2, le pagelle di IamNaples.it: disastro storico - 2 che significa peggior sconfitta della storia del club partenopeo in Champions League, una delle ... Si legge su iamnaples.it
Napoli, Conte e il peggior ko di sempre in Europa: i numeri delle false partenze in Champions - I numeri certificano un andamento ormai costante del tecnico salentino nell'Europa che conta. Secondo msn.com
PSV-Napoli 2-6, record negativo per gli azzurri! Peggior sconfitta della storia in Europa - É sembrata una partita di tennis, ma purtroppo in campo c’era il Napoli di Conte che ad Eindhoven ha perso 6- Riporta gonfialarete.com