disastro napoli peggior sconfitta della storia in europa

Il 6-2 subito in casa del PSV non è solo una sconfitta, è una ferita che si incide a fuoco nella storia del Napoli. La notte di Eindhoven, iniziata con l’illusione del gol di McTominay, si è trasformata in un incubo che riscrive in negativo i libri dei record del club. Quello che si è consumato al Philips Stadion non è stato un incidente di percorso, ma una disfatta storica, la più grave di sempre per gli azzurri in Europa. La Peggiore sconfitta europea storia Napoli: Superato il Record del 1968. A certificarlo sono i dati impietosi raccolti da Opta. Fino a ieri sera, la peggiore battuta d’arresto del Napoli in campo continentale risaliva a più di cinquant’anni fa: un 5-0 subito in Coppa delle Fiere contro gli scozzesi dell’Hibernian nella stagione 196768. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

